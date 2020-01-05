В Каховке уже вторые сутки продолжаются протесты из-за резонансного убийства 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина в новогоднюю ночь.

Об этом сообщает "УНН".

Так, значительное количество людей находится возле здания управления полиции, при этом улица перекрыта. Колонна людей тянется от ворот полиции вдоль пешеходного перехода и дальше по улице.

Территорию патрулирует группа полицейских. Приблизительно в 12:30 к людям вышел представитель полиции, чтобы отчитаться о ходе следствия.

Напомним, Государственное бюро расследований открыло уголовное дело из-за убийства 26-летнего жителя Каховки Владимира Чебукина. Полицейского, который был свидетелем преступления, отстранили от служебных обязанностей. В отношении него сейчас проводится служебное расследование.

Напомним, в новогоднюю ночью из ружья был застрелен 26-летний житель Каховки Владимир Чебукин. После объявления решения суда, который взял подозреваемого под арест без права залога, в городе начались протесты.