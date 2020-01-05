Украинские пограничники задержали двух граждан Индии, которые нелегально пытались на территорию страны. Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Пограничный наряд задержал их в 50 м от линии государственной границы с Россией во время патрулирования участка ответственности отдела пограничной службы Веселое.

"Выяснилось, что мужчины 1991 и 1999 годов рождения являются гражданами Индии. Мужчины не имели законных оснований для пересечения границы Украины, поэтому в поисках лучшей жизни решили попасть в нашу страну незаконным способом", - говорится в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua

Уточняется, что мужчин задержали в административном порядке за попытку нарушить государственную границу. Сейчас их судьбу решает суд.

Напомним, 3 января в международном автомобильном пункте пропуска Грушев на украинском-польской границе военнослужащие Львовского пограничного отряда задержали автомобиль, находившийся в международном розыске.

Ранее мы сообщали, как в канун Нового года в Украину въехали 95 тысяч человек, а 100 не пустили пограничники.