В воскресенье парламент Ирака принял решение о выводе из страны американского воинского контингента и контингента стран коалиции, воюющей против Исламского государства.

Ранее с призывом к такому решению вступил на заседании исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди.

Всего иракские парламентарии голосовали по пакету из шести пунктов, все они были одобрены:

отмена соглашения с международной коалицией в борьбе с ИГ;

требование к правительству прекратить иностранное военное присутствие в стране;

правительство должно не допускать использование воздушного пространства и территориальных вод иностранцами в военных целях;

должно быть гарантировано исключительное право государства на применение оружия внутри страны;

МИД обязан незамедлительно направить жалобу в ООН в связи с серьезным нарушением США суверенитета Ирака;

правительство должно провести расследование американских ударов на самом высоком уровне и сообщить результаты в течение семи дней.

Побудительным мотивом стала операция американских военных в Ираке, в результате которой погибли командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации (СНМ) Ирака (Аль Хашд аш-Шааби) Абу Махди аль-Мухандис.