В ГБР открыли дело из-за резонансного убийства в новогоднюю ночь
Государственное бюро расследований открыло уголовное дело из-за убийства 26-летнего жителя Каховки Владимира Чебукина.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.
"Событие получило резонанс, в связи с чем было принято решение о проведении досудебного расследования следственным управлением. Сейчас назначено проведение ряда необходимых исследований и экспертиз. Расследование данного преступления находится на контроле руководства областной полиции. Также в ходе первоочередных следственных действий установлено, что на момент совершения преступления подозреваемый отдыхал в одной компании с сотрудником районного отдела полиции", - говорится в сообщении.
Уточняется, что полицейского, который был свидетелем убийства Чебукина, отстранили от службы. Сейчас в отношении него проводится служебное расследование.
Напомним, в новогоднюю ночью из ружья был застрелен 26-летний житель Каховки Владимир Чебукин. В момент стрельбы на месте происшествия находился полицейский.
После объявления решения суда, который взял подозреваемого под арест под арест без права залога, в городе начались протесты.