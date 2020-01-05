Государственное бюро расследований открыло уголовное дело из-за убийства 26-летнего жителя Каховки Владимира Чебукина.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

"Событие получило резонанс, в связи с чем было принято решение о проведении досудебного расследования следственным управлением. Сейчас назначено проведение ряда необходимых исследований и экспертиз. Расследование данного преступления находится на контроле руководства областной полиции. Также в ходе первоочередных следственных действий установлено, что на момент совершения преступления подозреваемый отдыхал в одной компании с сотрудником районного отдела полиции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что полицейского, который был свидетелем убийства Чебукина, отстранили от службы. Сейчас в отношении него проводится служебное расследование.

Напомним, в новогоднюю ночью из ружья был застрелен 26-летний житель Каховки Владимир Чебукин. В момент стрельбы на месте происшествия находился полицейский.

После объявления решения суда, который взял подозреваемого под арест под арест без права залога, в городе начались протесты.