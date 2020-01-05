У границы с Россией в городе Конотопе (Сумская область), установят памятник украинскому националисту Степану Бандере.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook.

"Мне важно под каким памятником встречаться! Поэтому, посоветовавшись с мэром Конотопа, Артемом Семенихиным - установим там памятник Бандере! Это будет самый восточный памятник в Украине Бандере, еще и под Московским рубежом! О механизме изготовления впоследствии! Нам надо будет его подарить! Кто поддерживает - пишите в приват!", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/Руслан Марцінків

Напомним, посольство Польши в Украине отреагировало на заявление пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко, которая ответила на критику израильского и польского министров после появления баннера с портретом украинского националиста Степана Бандеры на здании городской администрации Киева.

Также "Страна" писала, что служба поддержки соцсети Facebook удалила сообщение экс-министра здравоохранения Уляны Супрун о Степане Бандере, в котором она употребила несколько его цитат