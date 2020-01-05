Заместитель председателя комитета Государственной Думы России по международным делам Наталья Поклонская заявила, что не боится радикалов и готова работать послом России в Киеве.

Об этом она рассказала в интервью "Комсомольской правде".

"Я готова поехать и работать. Совершенно точно, я не боялась и не боюсь радикалов. Скорее, наоборот. Они уже изрядно поиздевались над Украиной. Думаю, хватит. Наши народы должны жить в мире и благополучии. Это наш долг перед дедами, отдавшими жизнь за мир без фашизма", - сказала она.

При этом Поклонская утверждает, что "наличие посла России в Киеве может стать важнейшим шагом на пути к урегулированию конфликта. Ну и, конечно же, поможет разобраться с "наследием" заговорщиков, устроивших государственный переворот в Украине и разбазаривших её земли".

Ранее депутат Госдумы РФ, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявляла, что своим новогодним поздравлением президент Украины Владимир Зеленский пытался добиться мира в Украине.

Также "Страна" писала, что на депутата российской Госдумы Наталью Поклонскую было совершено покушение в 2011 году, когда она находилась в Одессе.