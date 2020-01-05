Российская политик и общественный деятель Ирина Хакамада не будет выступать на тренинге, который запланирован 27 февраля в Киеве. Об этом сообщают организаторы Dream Big Forum в Facebook.

"Мы пригласили спикеров из разных уголков мира, чтобы они поделились своим жизненным опытом и своими ценностями. Но так вышло, что некоторые из этих ценностей, на поверку, не соответствуют нашим. И узнали мы об этом позже, чем хотелось бы", - говорится в сообщении.

При этом организаторы утверждают, что до объявления участия в форуме Хакамады проверяли, сможет ли она приехать в Украину.

"Мы хотим извиниться перед нашими гостями, за то, что один из запланированных спикеров - бизнес-тренер Ирина Хакамада - не выступит на DreamBIG Forum. Несмотря на то, что мы провели первичную проверку и согласовали возможность ее въезда с соответствующими органами, мы вынуждены отказаться от ее выступления", - подчеркивается в сообщении.

Фото: facebook.com/taryangroup

Напомним, появление информации о том, что Хакамада выступит на форуме в Киеве, стоимость билета на который составляет 1300 гривен, вызвала скандал в сети.

Причиной стали слова политика в 2014 году, когда она хвалила президента России за "бескровное присоединение Крыма". Порохоботы предложили СБУ не впускать россиянку в Украину.