Отель Al Bustan Palace A Ritz-Carlton Hotel в Омане, в котором президент Украины Владимир Зеленский отдыхает со своей семьей, является одним из самых роскошных в стране.

Многие посетители оставляют отзывы на сайте Tripadvisor, где собраны туристические данные про многие города и отели.

"Страна" разобралась, что клиентам нравится и что не нравится в шикарном отеле, где ночь проживания может достигать 4000 евро

Многие посетители отмечают замечательное отношение к клиентам.

"Шикарное обслуживание и отношение к клиентам. Отдыхали с мужем в конце мая 2013. Уборка номеров 2 раза в день. При выходе на пляж к тебе бежит кто то из обслуживающего персонала с термосумкой, наполненной прохладной водой в одной руке и полотенцами в другой. Захотели с мужем покидать тарелочку, детская забава, спросили у стафа (персонала - Ред.), нет ли у них случайно такой. Через час на наших шезлонгах лежали на выбор три, еще с ценниками, тарелочки, пришлось идти играть... Отдых для влюбленных пар, пенсионеров и всех кто хочет спокойного нешумного уединенного отдыха. Для детей развлечений нет. Я бы с удовольствием съездила туда еще раз".

Скриншот: Tripadvisor

"Сказочный отель. Cама площадь, отель и невероятный пальмовый ландшафт придает грациозность и желание отдыхать! Замечательные большие номера с хорошим интерьером и отличным персоналом. Завтраки стандартные, а вот вечер придает особый этикет и уровень высокого обслуживания. Были очарованы и зачарованы. Вернусь обязательно!"

Скриншот: Tripadvisor

"Отдыхали семьей с детьми. Получили наслаждение, отдыхая в данном отеле - удобная, комфортная планировка отеля и номера, вкусная, свежая еда, очень организованный сервис. Эстетически красивое оформление отеля. Везде на территории отеля чисто, аккуратно. Очень доброжелательный и внимательный персонал. Особенно хотела выделить Жибек - администратора ресторана Туркуаз (Turkuaz), отличного профессионального, внимательного работника и просто хорошего человека. Обязательно будем советовать этот отель друзьям и родным, и сами по приезду в Мускат, будем останавливаться ещё раз здесь."

Скриншот: Tripadvisor

"Отель-дворец (бывший дворец султана) Провела 2 ночи в восточной сказке. Лобби красиво настолько что кружится голова))) Номера в крыльях с видом на бассейн - все новые с системой умный дом! В номере - кофемашина, утюг, гладильная доска. Территория зеленая и красивая, большой частный пляж. Завтраки щедро разнообразные. Ужин-буфет шикарен - устрицами, креветками, стойками и ягнёнком. Персонал профессионален во всем. Единственное но - вечером нет программы, очень тихо".

Скриншот: Tripadvisor

"Роскошно. Понравилось все! Дворцовая обстановка в залах, интерьер в номере безупречный. Сервис так же. Очень интеллигентная публика!!! Отелем пользуются деловые состоятельные люди, но семей с детьми тоже было много. Я оставалась с 2 детьми, 7 лет и 4 года, осталась очень довольна, везде чистота, аккуратно, спокойно. Русских почему-то не встретили ни одного".

Скриншот: Tripadvisor

Однако некоторые из пользователей пишут на Tripadvisor, что красота самого отеля и природы вокруг не перекрывает ужасного обслуживания и посредственной, за огромные деньги, еды.

"Ужасное обслуживание, посредственная еда - обстановка восхитительна, но вы должны быть очень прощающими, чтобы мириться с ужасным обслуживанием. Я не рекомендовал бы это для вашего особенного вечера в Маскате. А для Ритца Карлтона это непростительно", - написал один из клиентов.

Скриншот: Tripadvisor

Ранее "Страна" писала, что после публикации "Страны" Офис президента подтвердил поездку Зеленского в Оман.

Также мы рассказывали, что лыжники делятся фотографиями с Зеленским с его новогоднего отдыха в Буковеле.