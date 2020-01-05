Двое подростков из Киева убежали из дома, предварительно ограбив родителей. Они поменяли одежду и прически, чтобы их не узнали и отправились в Одессу. 16-летних юношу и девушку правоохранители нашли и передали родителям. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

О подростках, которые сбежали из Киева, прихватив крупную сумму денег, в полицию сообщили их родители.

"Накануне новогодних праздников одесские полицейские получили информацию о том, что несовершеннолетние отправились в Одессу, и немедленно начали интенсивные поиски", - говорится в сообщении.

Разыскал несовершеннолетних участковый офицер Черноморского отдела полиции. Чтобы их не узнали, разыскиваемые изменили одежду, прически и покрасили волосы. Подростки снимали жилье посуточно и планировали в дальнейшем жить вместе, а когда деньги, которые они забрали из дома, закончились - устроились на неофициальную работу в интернете.

"Сейчас несовершеннолетних возвращено в Киев и передано родителям. Никаких противоправных действий в отношении них не совершалось" - сказано в сообщении.

Фото: пресс-служба полиции

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