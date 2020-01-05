В Соломенском районе Киева возле вокзала в ночь на 29 декабря неизвестные забили до смерти ветерана АТО, который работал дальнобойщиком.

Об этом сообщают городские страницы в соцсетях.

Алехно Владимир Николаевич. Фото: Киев Оперативный

На данный момент супруга погибшего пытается найти свидетелей убийства.

"Пожалуйста, важна любая информация! Моего мужа в Киеве, в Соломенском районе, возле железнодорожного вокзала, в народе в "яме" с 28 на 29 декабря забили до смерти... Он был Атовецем, который работал дальнобойщиком, только ехал с рейса домой... Был одет в темно-зеленую куртку, синие джинсы, с большим армейским рюкзаком. Особая примета - сломанный нос. Рост 178 см. Был госпитализирован с черепно-мозговой травмой в городскую больницу №4, умер еще в карете скорой помощи. При себе имел документы на имя Алехно Владимир Николаевич, 1973 года рождения", - написано в сообщении.

Скриншот: Facebook/ Киев Оперативный

Напомним, что ранее украинская патрульная полиция завела аккаунт в TikTok и постит там видео, как копы переодеваются под рэп.

Также "Страна" писала о том, что убийцу ветерана АТО у "Золотых ворот" в Киеве посадили на 13 лет.