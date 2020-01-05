Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил, что президент Украины не влияет на то, какое решение примут пограничники по пропуску лиц в Украину. Об этом Дейнеко написал на своей странице в Facebook.

Глава Госпогранслужбы опубликовал эту запись после того, как шведский певец Dr. Alban написал о том, что ему помог въехать в Украину президент Украины Владимир Зеленский.

"Государственную границу он (Dr.Alban - Ред.) пересекал согласно действующему законодательству, которым руководствуются пограничники при оформлении иностранцев" - заявил Дейнеко.

Он подчеркнул, что вопрос пограничного контроля относится исключительно к компетенции Государственной пограничной службы Украины и на решение охранников границы по пропуску или не пропуску лиц не влияет никто, в том числе и президент Украины.

Дейнеко добавил, что отказать иностранцам в пересечении границы могут из-за поручения правоохранительных органов, однако если поручения нет и все необходимые документы в наличии иностранцы могут быть пропущены на территорию Украины.

Скриншот: Facebook/Сергій Дейнеко

Ранее "Страна" писала, что Dr.Alban изменил свой пост в Instargam, в котором говорил, что въехать в Украину ему помог Зеленский.

Также мы рассказывали, что журналистам российского канала "Звезда", которых приглашал Зеленский, запретили въезд в Украину на три года.