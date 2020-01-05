В Офисе президента подтвердили ранее опубликованную "Страной" информацию о том, что глава государства Владимир Зеленский пребывает в Омане.

"Президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства. Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне", - заявили в пресс-службе Офиса Президента (ОП).

"Там в ближайшие дни у него запланированы встречи на самом высоком уровне", - говорится в сообщении.

Также ОП пишет, что Зеленский обсудит в Омане торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепление дипломатических связей и привлечение инвестиций в Украине.

Скриншот: Telegram/ Офіс Президента

Напомним, что сегодня утром, 5 января президента Украины Владимира Зеленского с семьей заметили в Омане. Там Зеленский отдыхает на побережье Оманского залива близ столицы страны - города Маската. Живет президент в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Этот отель является одним из самых роскошных в Омане. Стоимость одной ночи доходит до 4000 евро.

Фото: "Страна"

"Страна" сообщала о том, что в Новый 2020 год Зеленский с семьей отбыл на отдых в президентскую резиденцию "Синегора" в Гуте. Вместе с ними там были его помощник Андрей Ермак и заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко с семьями.