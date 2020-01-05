В Волынской области во время ДТП погибли два человека и еще пять были ранены. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что сообщение о ДТП поступило 5 января в 07:08. Авария произошла на автодороге М19 Ковель-Доманово, где столкнулись два легковых автомобиля Ford Transit и Volkswagen Т4.

Фото: Національна поліція України

В результате ДТП пять человек получили травмы различных степеней тяжести. Спасатели с помощью специального инструмента деблокировали водителя автомобиля Volkswagen Т4, который был зажат конструкциями деформированного транспортного средства.

Фото: Національна поліція України

"Трое пострадавших госпитализированы каретами скорой помощи в больницу, двое человек погибли на месте ДТП", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала, что виновник ДТП в Тернопольской области сбежал на инвалидной коляске и уехал в Польшу.

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