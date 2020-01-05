Статуя Златана Ибрагимовича в родном для игрока городе Мальме в Швеции подверглась нападению. Хулиганы опрокинули постамент, оставив надпись с призывом убрать нежеланный объект. Также на голову скульптуры был натянут черный свитер с желтой надписью "Швеция".

Так выглядела статуя до действий хулиганов. Фото: Златан Ибрагимович

Стоит отметить, что отношения между Ибрагимовичем и болельщиками Мальме испортились после того, как футболист выкупил 23,5% акций принципиального соперника "небесно-голубых" - Хаммарбю.

Очевидцы происшествия вызвали наряд полиции. Трое правоохранителей осмотрели статую и сделали фотоснимки. Полиция классифицирует случившееся как вандализм.

Статуя Златану Ибрагимовичу, 5 января. Фото: Aftonbladet

Статуя уже неоднократно подвергалась издевательствам со стороны футбольных болельщиков. Так, 22 декабря хулиганы отпили у скульптуры нос и мизинец. Не помешал злоумышленникам даже забор, которым обнесли памятник. Кроме того изваяние было перекрашено в серебристый цвет.

Статуя Златану Ибрагимовичу, 22 декабря. Фото: Aftonbladet

А 28 ноября фанаты Мальме разрисовали статую Ибрагимовича, надев на голову мусорный пакет и даже ободок от унитаза.

Статуя Златану Ибрагимовичу, 28 ноября. Фото: Aftonbladet

Ранее "Страна" писала о том, что Ибрагимович возвращается в итальянский "Милан" из США.