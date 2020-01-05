Шведский певец Dr. Alban, который выступал в Крыму после аннексии и смог приехать в Украину и выступить на концерте "95 квартала" благодаря тому, что вмешался президент Украины Владимир Зеленский, поправил свой пост в Instagram по поводу Украины и Крыма.

На вчерашнем скрине "Страны" видно, что певец написал следующее: "Встретил украинского президента, Зеленского. Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего предыдущего выступления на спорном Крымском полуострове. С вмешательством президента у меня получилось въехать в Украину. Очень хорошая встреча в Киеве с президентом среди толпы".

Старый скриншот: Instagram/dralbanofficial

Теперь подпись звучит так: "Встретил украинского президента, Зеленского. Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего предыдущего выступления на Крымском полуострове. Я не знал, что это не нравится украинцам, но был рад увидеть президента".

Новый скриншот: Instagram/dralbanofficial

Он полностью убрал упоминание о том, что ему помог приехать Зеленский и убрал слово "спорный" из фразы про выступление в Крыму.

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