В результате ДТП под Львовом погибла трехлетняя девочка. Еще три человека получили травмы. Смертельная авария произошла на трассе Киев-Чоп в селе Банюнин Каменка-Бугского района Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Авария произошла в субботу, 4 января около 21:45. Водитель автомобиля "Lexus", которым управлял 27-летний киевлянин, выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем "Chevrolet" под управлением 36-летнего жителя Киевской области.

"От полученных травм на месте происшествия скончалась 3-летняя пассажирка "Chevrolet". Еще две пассажирки этого же автомобиля, 31-летняя жительница Киевской области и 60-летняя жительница Львова, получили телесные повреждения" - говорится в сообщении.

Также травмы получила 27-летняя пассажирка "Лексуса", которую после медосмотра отпустили. Причины и обстоятельства аварии выясняет полиция.

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