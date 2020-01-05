В городе Лутаго, расположенном на севере Италии, автомобиль Audi TT въехал в группу туристов из Германии. В результате шесть человек погибли. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

По сведениям итальянской телерадиокомпании Rai, наезд произошел в 01.15 (около 02.15 по киевскому времени - Ред.) 5 января. Машина въехала в группу из 17 человек. Одиннадцать из них получили ранения и были привезены в больницы региона Южный Тироль и австрийского города Инсбрука. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Одну из женщин вертолетом доставили в университетскую клинику Инсбрука.

Известно, что за рулем автомобиля находился 28-летний местный житель из коммуны Кьенес в провинции Больцано. По предварительным данным, у него было сильно превышено содержание алкоголя в крови. Мужчину задержали и отправили в больницу для медицинского освидетельствования.

По информации журналистов, туристы стояли вдоль дороги, когда транспортное средство врезалось в них. Полиция не считает, что авария была преднамеренной. Ведется следствие.

Люттах - это небольшой городок у австрийской границы, который взыскал популярность у любителей катания на лыжах и других зимних видов спорта.

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