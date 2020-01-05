Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра 23 декабря прошлого года по результатам тендера купила у компании ООО "Кит-Т" автомобиль Toyota Camry за 899 тысяч гривен. Данные об этом содержатся в системе государственных закупок "Прозорро", передают "Наші гроші".

Toyota Camry в комплектации Premium 2019 года выпуска можно купить за 882 тысяч гривен в автосалонах. В комплектации Comfort ее продают за 655 тысяч гривен.

На торгах конкурентами "Кит-Т" были ООО "Автосамит ЛТД" Тариэла Васадзе и ООО "Артмотор" Татьяны Акимовой и Ларисы Атапиной. Предложения обеих фирм составили по 900 тыс грн. Эту сумму Госгеокадастр поставил как ожидаемую во время закупок.

Меньшую сумму (895 тыс грн.) предложило ООО "Гранд Мотор" Марии Гвоздевой и Татьяны Дерешук, но оно было отклонено из-за отсутствия части документов тендерного предложения.

Официальный дилер Toyota в Украине ООО "Кит-Т" из Николаева принадлежит Геннадию Крашенинникову и Андрею Турице, который руководит предприятием.

С начала декабря 2019 года Госслужбу по вопросам геодезии, картографии и кадастра возглавляет Денис Башлык.

Ранее "Страна" писала о том, что премьер Гончарук объявил международный тендер на строительство моста в Запорожье.

Также мы рассказывали, что "Нафтогаз" потратил на виртуальное облако миллион долларов.