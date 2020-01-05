Сегодня на Донбассе в районе населенного пункта Золотое-5 в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно, противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв грузового автомобиля ГАЗ-66 одного из подразделений Объединенных сил, который осуществлял мероприятия логистического обеспечения. Об этом сообщает штаб ООС.

По последним данным в результате взрыва один военный погиб, еще один получил тяжелые ранения. На данный момент на месте взрыва работает следственная группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия.

Скриншот: Facebook/ Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

"Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего", - сообщили в штабе.

Сегодня "Страна" сообщала о том, что в субботу на Донбассе было зафиксировано 4 обстрела.

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