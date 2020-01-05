В новогодних обращениях сепаратистов исчезли военные нотки, а также почти нет символики "ДНР". Эту тенденцию заметили пользователи соцсетей.

Еще два года назад, при Александре Захарченко, новогодние поздравления начинались флагами "ДНР" и сопровождались победной риторикой.

При этом в конце 2017 года уже началась тенденция "меньше говорить о войне". Захарченко так прямо и сказал, что нужно больше говорить о мире.

После гибели Захарченко "главой ДНР" стал Денис Пушилин. Он кардинально поменял стиль новогодних обращений.

В них практически исчезла символика "республики". Только в самом конце ненадолго появляется флаг "ДНР". Вместо политической символики Пушилин выступает на фоне елок и новогодних украшений.

В своем обращении 2018 года о войне он упомянул лишь однажды - вспоминая гибель Захарченко от рук "украинских диверсантов". Также из слов Пушилина следовало, что главный курс "республики" - это движение в Россию. Об Украине, кроме темы с диверсантами, ничего не говорилось.

Та же риторика и оформление были и в этом году. В конце своей речи Пушили пожелал "долгожданного мира". Интересно, что теми же словами закончил свое новогоднее обращение Владимир Зеленский.

При этом неизменной осталась риторика Пушилина об интеграции с Россией, как главном приоритете "ДНР".

Ранее мы анализировали новогоднее обращение президента Украины.

Также пользователи соцсетей сравнили поздравление Зе с обращением лидера Китая Си Цзиньпина и президента Беларуси Александра Лукашенко.