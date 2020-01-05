Старший следователь по особо важным делам второго управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Юрий Кривобок, уволился. Об этом сообщает издание "Судовий репортер" со ссылкой на сайт НАЗК.

Издание называет Кривобока "самым богатым прокурором Украины". Об уходе с поста прокурора говорит поданная еще в начале декабря 2019 декларация перед увольнением.

В 2015 году жена следователя получила 154 млн грн дохода от продажи недвижимого имущества.

Ранее семья Кривобока скупила 16,6 гектаров земли государственного агрокомбината "Пуща Водица", которые были бесплатно приватизированы местными жителями. В мае 2019 также зарегистрировано уголовное производство о незаконных действиях в отношении имущества, на которое наложен арест.

Скриншот: public.nazk.gov.ua

Отметим, что со 2 января Генпрокуратура официально превратилась в Офис генпрокурора.

Ранее "Страна" писала, что повестку Елене Лукаш выписал как раз скандальный прокурор Кривобок.

Также мы рассказывали про дома, гектары и яхт-клубы Кривобока.