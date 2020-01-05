Народный депутат 8 созыва от "Народного фронта" и командир роты в батальоне "Айдар" Игорь Лапин 27 декабря 2019 года получил единоразовую денежную помощь в размере 478 тыс. гривен. Сумма была выплачена Волынским областным военным комиссариатом.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Также в декларации о доходах указано, что в январе-августе 2019 года Лапин, как народный депутат, заработал 340 тыс. гривен. Так экс-депутат имеет сбережения в 30 тысяч долларов 18 тысяч евро и 30 тысяч гривен. В банке Лапин хранит свыше 125 тыс. гривен.

У себя на родине, в Волынской области, он имеет несколько земельных участков, помещение "ТОП" (1285 м.кв.), а также квартиру в Липинах (40 кв.м.), приобретенную в 2016 году за 253 тыс. гривен. Он пользуется автомобилем Volkswagen Amarok (2017 года выпуска), который был приобретен за 1,083 млн гривен и оформлен на родственника — Игоря Лапина.

В декларации о доходах от 5 октября 2019 года указано, что после сложения депутатских полномочий, 3 октября 2019 года, Лапин получил доход (зарплата по основному месту работы) от Министерства обороны Украины в размере 122 585 гривен.

СМИ называли Лапина командиром штурмовой роты "Захiд" батальона "Айдар". А одно из изданий опубликовало информацию о том, что он занимал должность заместителя командира стрелковой роты по работе с личным составом 24 батальона территориальной обороны "Пiвдень".

После сложения депутатских полномочий, в октябре 2019 года, Лапин получил доход (зарплата по основному месту работы) от Министерства обороны в размере 122 тыс. гривен.

За какие заслуги Лапин получил одноразовую помощь от военкомата в сумме, которая превысила его годовой доход, теперь будет разбираться Антикоррупционный комитет.

Ранее "Страна" писала, что экс-нардеп от "Народного фронта" призвал добробаты занять позиции на фронте, если ВСУ отведет свои силы.

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