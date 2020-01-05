Президент США Дональд Трамп приказал ликвидировать командующего иранскими силами "Эль-Кудс", генерала Касема Сулеймани вопреки отсутствию единой позиции по этому поводу в администрации США на фоне новых разведданных.

Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников в администрации.

По данным журналистов, военные чиновники предложили убить Сулеймани, рассматривая это как "крайнюю меру", и не предполагая, что Трамп пойдет на это.

"К вечеру четверга (2 января - Ред.) Президент пошел на крайний вариант. Высшие чиновники Пентагона были потрясены. Трамп принял решение, несмотря на споры в администрации после получения новых разведданных, которые предупреждали об угрозах посольствам США, консульствам и военному персоналу в Сирии, Ираке и Ливане", - говорится в публикации.

"Военные чиновники заявляли о том, что генерал Сулеймани, который только что завершил поездку в Сирию, Ливан и Ирак, планировал "непредотвратимую" атаку, которая может забрать сотни жизней. Однако другие официальные лица выражали скепсис по поводу обоснованности удара по Сулеймани. По словам одного из высокопоставленных чиновников, новые разведданные по состоянию на 30 декабря указывали, что ситуация на Ближнем Востоке нормальная, а в поездках Сулеймани нет ничего необычного", - пишет NYT.

По данным источников, разведка пришла к выводу, что атаки, которые якобы планировал Сулеймани не были неизбежными. В частности, лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не одобрил никаких планов Сулеймани о возможных атаках и просил иранского генерала приехать в Тегеран для дальнейших консультаций на эту тему. По данным разведки, эта просьба была озвучена не менее чем за неделю до смерти Сулеймани.

Напомним, что в ночь на 3 января американские силовики провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против генерала Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

В свою очередь в Иране заявили о скорой мести за смерть Сулеймани и пообещали положить конец присутствию США на Ближнем Востоке.