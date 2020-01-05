Появились фото пожаров а Австралии, в которых погибли уже почти 500 миллионов животных.

Жители южных штатов Австралии бегут к побережью, чтобы спастись от масштабных лесных пожаров, которые унесли жизни 12 человек и 480 миллионов млекопитающих, животных и птиц.

Стихийное бедствие на территории Австралии бушует с ноября. Пожары уничтожили уже более 5 млн га территорий. Ветреная и жаркая погода приводит к ежедневному возникновению новых очагов пожара.

Фото: NYTIMES

Фото: MICK TSIKAS

Фото: The Media HQ

Ранее "Страна" писала о том, что президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что голливудский актер Леонардо ДиКаприо, известный своей деятельностью по защите окружающей среды, дает деньги "неправительственным организациям", которые поджигают леса в Амазонии.

Также мы рассказывали, что в Австралии из-за лесного пожара все вокруг стало красным, люди бегут к морю.