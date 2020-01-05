Несмотря на снижение объемов прокачки российского газа через Украину Оператор ГТС в полном объеме получил оплату за свои услуги от "Газпрома".

Об этом сообщил глава Оператора ГТС Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

Скриншот: Facebook/ Sergiy Makogon

"Так как поступает много вопросов и вижу много спекуляций, я хотел бы пояснить, что несмотря на то, что физические объемы транзита временно снизились до 35-45 млн м3 в сутки, оператор ГТС получает оплату в полном объёме из расчёта 178 млн м3 в сутки", - заявил Макогон.

Также он добавил, что деньги уже поступили на счета Оператора ГТС Украины, так как услуги оказываются по принципу предоплаты.

Ранее "Страна" сообщала, что в начале 2020-го транзит газа через ГТС Украины упал в 5 раз.

Напомним, что в "Нафтогазе" не испытали восторга из-за включения компании в транзитные соглашения с Россией.