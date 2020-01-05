В Украине начался сезон гриппа. Инфекционист из национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская рассказала на своей странице в Facebook о том, что можно делать при гриппе.

Ольга подчеркнула, что грипп - непредсказуемая болезнь потому, что развивается очень быстро.

"Страшно, когда буквально за несколько дней мы теряем молодых, активных людей от потенциально предотвратимого состояния" - написала медик.

Она также дала советы по поводу ведения больных с гриппом.

У любого человека грипп может из нетяжелого стать тяжелым в любой момент, поэтому нужно постоянно наблюдаться у врача.

Для верификации диагноза рекомендовано пользоваться быстрыми тестами как на первичном уровне, так и в стационаре. Во время высокой активности гриппа амбулаторно тестируют больных с гриппоподобным синдромом. Отрицательный результат теста не исключает диагноз, но помогает в ряде случаев принять решение о назначении специфической терапии и/или антибиотиков. Кроме того, необходимо строго соблюдать инструкцию при использовании тест-систем.

Время при гриппе решает все. Поэтому при подозрении на грипп нужно в первый день болезни обратиться к врачу. Сезон гриппа уже начался, так что не стоит медлить.

Раннее назначение противовирусных препаратов снижает риск не только осложнений, но и частоту госпитализаций.

Из противовирусных препаратов в Украине доступны ингибиторы нейраминидазы вируса, никакой клинически значимой резистентности у них нет. Также они не обладают особой токсичностью. Комбинации противовирусных препаратов - исключение не для широкомасштабной клинической практики.

К препарату "Ремантадин" большинство штаммов вируса гриппа устойчивы, поэтому его нецелесообразно применять ни для лечения гриппа, ни для профилактики.

Вакцинироваться еще можно и нужно, но о прививка полностью не предотвращает заболевание.

Видео: YouTube/ УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

Скриншот: Facebook/Olga Golubovskaya

Ранее "Страна" писала о том, что за неделю с 23 по 29 декабря ОРВИ заболели 136 225 человек, из них 67,7% - дети в возрасте до 17 лет.

Также мы рассказывали, что накануне Нового года от гриппа умер медик.