В субботу, 4 января, обильные дожди, которые продолжались меньше двух часов, вызвали масштабное наводнение в столице Израиля Тель-Авиве, которое унесло жизни местных жителей и нанесло ущерб автотранспорт.

Очевидцы активно делятся фотографиями и видео с места природной катастрофы в соцсетях.

Основной ущерб пришолся на район так называемого Большого Тель-Авива было частично затоплено несколько улиц и шоссе. В некоторых других частях города полиции пришлось перекрыть движение автотранспорта. Автовладельцам рекомендуют не пытаться преодолеть водные преграды, а воспользоваться объездными путями.

Как отмечают местные СМИ, 4 января на страну одновременно обрушились одновременно мощнейший ливень, снегопад и град. Только в Тель-Авиве выпало более 76 мм осадков, что составляет около 20% годовой нормы. В городе оказались под водой улицы Намир, Дизенгоф, Буграшов, Герберт Самуэль, частично затоплена улица Дерех Роках. В южной части города произошел сбой в подаче электричества. Без света остались жители улиц Кибуц Галуйот, Шокен, Алия, Герцль и других.

Ранее "Страна" писала о том, что треть Венеции ушла под воду в канун католического Рождества.

Также мы сообщали, что из-за лесных пожаров в Австралии погибли полмиллиарда животных.