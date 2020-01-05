В Харькове сотрудники полиции изъяли у мужчины оружие, которое тот хотел сдать в ломбард. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области.

Фото: Поліція Харківської області

По данным правоохранителей, 4 января в 13:06 в отдедение полиции поступила информация о том, что на проспекте Гагарина ходит мужчина с автоматом. На место происшествия выезжали сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции. По адресу полицейские обнаружили 26-летнего жителя Балаклеи, который имел при себе оружие.

Оружие было изъято в качестве вещественного доказательства. По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что ранее учительница младших классов сдала в ломбард планшеты школьников, чтобы выплатить кредит.

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