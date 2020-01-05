Вчера Печерский суд Киева освободил из-под стражи Гелани Межиева и Павла Никифорова - членов группы чеченца Юсупа Абуева, предполагаемого организатора покушения на бизнесмена депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын. Пресс-служба суда выступила с заявлением, в котором подчеркнула, что Межиев и Никифоров, не имеют отношения к данному делу об убийстве.

Скриншот: Facebook/ Печерський районний суд м. Києва - прес-служба

"Учитывая значительный общественный резонанс, возникший по результатам рассмотрения судом ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении граждан Гелани Межиева и Павла Никифорова, доводим до сведения общественности, что этим гражданам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, которое не имеет отношения к убийству ребенка депутата Киевского областного совета Соболева В.А. По этим гражданам была применена мера пресечения в виде содержания под стражей задолго до событий, имевших место в г. Киеве рядом с улицей Тарасовская", - говорится в сообщении.

Представители суда акцентировали внимание на том, что ходатайство против Межиева и Никифорова касалось фактов завладения чужим имуществом.

"Манипуляции по поводу того, что Печерский районный суд г. Киева не придерживается буквы Закона и совершает действия направлены к выходу на свободу лиц, причастных к убийству ребенка депутата Киевского областного совета Соболева В.А., имеют дезинформирующую составляющую, которая не отражает фактических обстоятельств дела и является лишь способом для привлечения внимания", - заявили в суде.

Напомним, что вчера экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщил об освобождении трех членов банды Юсупа Абуева. Сам же Абуев отрицает участие в покушении на Соболева.