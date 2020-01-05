Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападения на американцев.

Об этом, цитируя твиты Трампа, сообщает CNN.

Скриншот: Twitter/ @realDonaldTrump

"Пусть это послужит предупреждением, что, если Иран нанесет удар по американцам или американскому имуществу, мы нацелены на 52 позиции в Иране (в соответствии с 52 американскими заложниками, захваченными Ираном много лет назад), некоторые высокого уровня и значимые для Ирана и иранской культуры, и эти цели, как и сам Иран, подвергнутся быстрому и сильному удару. США более не хотят каких-либо угроз", — написал президент США.

Также сообщается, что администрация США ожидает атак на свои объекты со стороны Тегерана в течение нескольких недель. Однако пока неизвестно, когда именно и где это произойдет. Источники телеканала сообщили, что Пентагон, Госдепартамент и Совет национальной безопасности Белого дома провели брифинги для конгресса.

Напомним, что в ночь на 3 января американские силовики провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против генерала Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

В свою очередь в Иране заявили о скорой мести за смерть Сулеймани и пообещали положить конец присутствию США на Ближнем Востоке.