В 2020 году в связи с новым размером прожиточного минимума был увеличен размер алиментов.

Информация об этом появилась на странице Министерства юстиции Украины в Facebook.

Скриншот: Facebook/ Міністерство юстиції України

"С 1 января 2020 в связи с увеличением прожиточного минимума увеличен размер алиментов. Для детей до 6 лет прожиточный минимум составляет 1779 грн, а для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 2218 грн", – говорится в сообщении.

Так, минимальный гарантированный размер алиментов составит: для детей до 6 лет - 889,5 грн; для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 1109 грн.

"Эти показатели следует учитывать, если с зарплаты работников нужно удерживать алименты не в твердой денежной сумме, а в привязке к прожиточному минимуму на ребенка соответствующего возраста. Как и ранее, максимальный размер алиментов составляет 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста.", - заявили в ведомстве.

Ранее был опубликован реестр должников, в котором оказались более 1,7 миллиона украинцев.

Также "Страна" писала о том, что из "Борисполя" не выпустили должника по алиментам, который летел в Эмираты.