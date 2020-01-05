Главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами заявил, что Тегеран в ответ на убийство командира "Кудс" Касема Сулеймани примет стратегические меры, которые должны положить конец американскому присутствию в регионе (вероятно, имеется в виду Ближний Восток - Ред.). "За убийство принявшего мученическую смерть генерала Кассема Сулеймани последует стратегическая месть, которая определенно положит конец американскому присутствию в регионе", - сказал Салами в интервью иранскому государственному телевидению.

Военачальчник заявил, что американцы сами приблизили этот конец, убив Сулеймани. "Это заявление должно быть представлено в письменном виде, чтобы все увидели, как оно будет реализовано", - добавил он.

Командующий ВМС КСИР адмирал Алиреза Тангсири также заявил о готовности находящимся под его командованием сил к нанесению ударов по американским целям.

"Военно-мирские силы КСИР готовы и с нетерпением ждут продолжения того дела, ради которого мученически погиб Касем (Сулеймани - Ред.), чтобы взять реванш у исполнителей, виновников и сторонников этого преступления, продемонстрировать революционный гнев исламского мира по отношению к сионистскому и американскому засилью", - говорится в заявлении военачальника.

Генерал-майор заявил, что "флот ждет приказа, чтобы начать исполнение указаний верховного лидера (аятоллы Али Хаменеи - Ред.)".

Напомним, что в ночь на 3 января американские силовики провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против генерала Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

Также вчера в Ираке был объявлен трехдневный траур по Сулеймани.