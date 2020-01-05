В зоне боевых действий на Донбассе 4 января боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в штабе операции объединенных сил.

Сообщается, что обстрелы со стороны боевиков были зафиксированы неподалеку Авдеевки, Верхнеторецкого, Водяного и Новолуганского.

Позиции украинских войск обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Также в штабе сообщили, что 4 января во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военнослужащих получили ранения, подорвавшись на неустановленном взрывном устройстве. Они были доставлены в медицинское учреждение.

Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Ранее "Страна" писала, как шеф нового телеканала Зеленского критиковала жителей Донбасса, для которых будет вещать.

Также мы сообщали о том, что в пятницу противник три раза обстрелял украинские позиции.