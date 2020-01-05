Облачно, местами снег с дождем. Карта погоды на воскресенье, 5 января
5 января в Украине ожидается облачная погода, возможен небольшой мокрый снег с дождем, ветер западный, 7-12 м/ с. Температура воздуха ночью 0...-2 градуса, днем 0...+3 градуса.
Об этом говорится в сообщении синоптиков Украинского гидрометеорологического центра.
Скриншот: meteo.gov.ua
На западе Украины облачно, небольшой мокрый снег и дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем -2...+ 3 градуса.
В Карпатах снег, температура ночью -5...-10 градусов, днем -5...-10 градусов.
В центре, на востоке и на юге Украины облачно, ночью небольшой мокрый снег и дождь, днем местами небольшие осадки, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем -2...+3 градуса.
В Крыму облачно, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 2...+4 градусов, днем - также.
Ранее "Страна" писала о том, что спасатели предупредили об усилении снежных лавин в Карпатах.
Также мы сообщали, что синоптик спрогнозировала Украине усиление осадков накануне Рождества.