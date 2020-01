В новогоднем шоу "Вечерний квартал" принял участие шведский певец Dr. Alban, который выступал в Крыму после аннексии. О снятии запрета въезда в Украину певец рассказал в своем Instagram-аккаунте.

Скриншот: Instagram/ @dralbanofficial

"Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего предварительное шоу на спорном острове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом в толпе", - написал певец.

Также в Инстаграме певца мелькнул артист квартала Степан Казанин. Он сказал Албану: "We love USA very much" (Мы очень любим США - англ.).

Dr. Alban - шведский музыкант нигерийского происхождения, поет в стиле евроденс. Наибольшую известность он получил благодаря хиту It's My Life.

Ранее "Страна" писала, что президент Туркменистана Бердымухамедов отыграл на Новый год диджей-сет.

Также мы сообщали, что украинский певец Виктор Павлик женится на девушке в два раз младше себя.