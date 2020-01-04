Госсекретарь США Майкл Помпео затронул в субботу в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию в Ираке, а также действия Ирана в регионе.

Об этом говорится в письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, передает Reuters.



"Помпео обсудил с Нетаньяху ситуацию в Ираке, а также продолжающиеся провокации и угрозы региону со стороны Ирана. Госсекретарь подчеркнул решимость администрации (президента США Дональда - Ред.) Трампа защищать американские интересы, военнослужащих, объекты и партнеров", - отметила дипломат.

Напомним, что в ночь на 3 января американские силовики провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против генерала Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

Ранее CNN сообщил, в каком случае Вашингтон откроет огонь по Ираку.