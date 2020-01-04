Британская кампания Cambridge Analytica, которую обвинили в незаконном сборе персональных данных из профилей социальных сетей Facebook, работала в 2017 году с одной из украинских политических партий.

Об этом пишет "The Guardian".

По данным издания в течение следующих месяцев состоится очередная утечка десятков тысяч документов, касающихся деятельности Cambridge Analytica. Сообщается что компания обрела глобальную инфраструктуру, работая через сеть в 68 странах.

Первые публикации новых документов начались в Twitter-аккаунте @HindsightFiles в Новый год со ссылками на материалы о выборах в Малайзии, Кении и Бразилии.

Британский ресурс отмечает, что документы поступили от Британи Кайзер, бывшей сотрудницы Cambridge Analytics, которая впоследствии свидетельствовала в рамках расследования специального прокурора Министерства юстиции США Роберта Мюллера, который курировал дело о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США.

По словам Британи, неопубликованные документы содержат материалы свидетельства о том, что фирма работала на политическую партию в Украине в 2017 году, даже находясь под следствием в рамках запроса Мюллера.

"Я очень боюсь того, что произойдет на выборах в США в этом году, и я думаю, что один из немногих способов защитить себя - это собрать как можно больше информации. Наши избирательные системы очень открыты для злоупотреблений", - заявила Кайзер.

Бывшая сотрудница компании добавила, что существуют тысячи документов, подтверждающих "ширину и глубину работы" Cambridge Analytics, которая "выходит за рамки того, что люди думают и знают о скандале с Cambridge Analytica". По словам Британи, стратегия была разработана совместно с правительствами, спецслужбами и коммерческими и политическими компаниями для манипулирования населения.

Напомним, что ранее в США Facebook оштрафовали на 5 млрд долларов.

"Страна" писала о том, что Facebook впервые предоставит суду идентификационные данные пользователей.