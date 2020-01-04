Сборные России и Канады по хоккею сыграют в финале молодежного чемпионата мира-2020. В полуфинале Россия оказалась сильнее шведов (5:4 ОТ), а Канада разгромила Финляндию (5:0).

В матче за третье место встретятся сборные Швеции и Финляндии.

Финал чемпионата состоится 5 января в 20:00 по киевскому времени. Ранее российская сборная обыграла канадцев со счетом 6:0 на групповом этапе.

"Страна" писала о том, что Путин после матча, в котором он забил больше половины голов команды, пожаловался на недостаток сна.

Также мы сообщали, что спортивные федерации обратились к Зеленскому. Государство перестало их финансировать. В коллективном письме президенту говорится, что подготовка к Олимпийским играм-2020 вышла на завершающую стадию, а от финансирования зависит качество подготовки спортсменов.