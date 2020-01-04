В новогоднюю ночь из ружья был застрелен 26-летний житель Каховки Владимир Чебукин. Во время стрельбы на месте происшествия присутствовал полицейский, в отношении которого на данный момент проводится служебное расследование.

Об этом информирует новостной портал "Херсон online".

Сообщается, что сегодня, 4 января, местные жители вышли на протест под здание полиции с требованием добросовестного расследования убийства. "Здание райотдела забрасывают пиротехникой и дымовыми шашками. На месте пожарные, которые оперативно тушат пиротехнику и покрышки. Улица под райотделом перекрыта силовиками", - говорится в материале издания. С возмущенными жителями Каховки встретился начальник местного отдела полиции Алексей Войчек, однако его слова не убедили протестующих завершить акцию.

Накануне в Каховском суде состоялось заседание по избранию задержанному меры пресечения. Подозреваемого взяли под арест на два месяца без права внесения залога.

Известно, что во время трагедии на месте присутствовал действующий сотрудник полиции, который стал основным свидетелем по убийству Чебукина. В отношении полицейского назначено проведение служебного расследования. Он был отстранен от исполнения служебных обязанностей и проходит освидетельствование на полиграфе. ГБР начало уголовное производство по статье 365 (Превышение власти) УК Украины.

Видео: most.ks.ua

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