В Ираке объявлен трехдневный траур в связи с убийством американскими военными командующего иранского спецназа "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Об этом заявил глава иракского правительства Адель Абдель Махди в Twitter.

Траур объявлен начиная с субботы, 4 января, говорится в заявлении.

Напомним, что в ночь на 3 января американские силовики провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против генерала Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

Как сообщалось сегодня, в "зеленой зоне" Багдада, которая находится в районе посольства США в Ираке раздались взрывы двух ракет. Последствием взрывов стало ранение пяти человек.

Ранее CNN сообщил, в каком случае Вашингтон откроет огонь по Ираку.