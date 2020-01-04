Министр культуры молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что модный показ в здании киевского костела Святого Николая не состоится. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Скриншот: Facebook/ Володимир Бородянський

"Показа мод в здании костела Святого Николая, который находится на балансе Национального дома органной и камерной музыки Украины - не будет. Поскольку одновременно это и Национальный дом органной и камерной музыки Украины и действующий костел, любые мероприятия в этом месте учитывают позицию настоятеля. Устно настоятель уже предоставил отрицательный ответ", - говорится в посте.

Напомним, Министерство культуры Украины выступило с предложением провести в костеле Святого Николая в Киеве показ мод украинского дизайнера Алены Серебровой. Позже посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий назвал киевский костел "захваченным" и не оценил идею показа моды в нем.

Ранее "Страна" писала о том, что в Бразилии 26-летний манекенщик на модном показе запутался в шнурках, упал на подиум и умер.