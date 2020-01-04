Тела двух девушек обнаружили в одной из квартир на улице Кирилловской. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство и начато досудебное расследование.

Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.

Фото: dtp.kiev.ua

Сообщается, что сегодня в 16:20 в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что в помещении собственной квартиры, которую она сдавала в аренду на праздники, обнаружила два бездыханных тела.

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа территориального и главного управлений полиции и судебно-медицинский эксперт.

На данный момент личности погибших установлены: это местные жительницы 2000 и 2003 годов рождения. Для установления окончательной причины смерти тела пострадавших будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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