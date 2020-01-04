Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поделился живописными снимками, сделанными во время его отдыха в Италии. Фотографии были опубликованы на странице в Instagram.

Геолокация опубликованных министром фотографий указывает на его местонахождение в городе Сорренто в Италии.

Скриншот: Instagram/ @arsenik78

Скриншот: Instagram/ @arsenik78

Ранее "Страна" писала о том, что Аваков стал владельцем виллы на побережье Италии. Вилла площадью 566 метров насчитывает 26 комнат. Приблизительная стоимость недвижимости составляет около 774 тыс евро. Google Maps по этому адресу показывает дом с бассейном.

Сам Аваков заявил, что виллу в Италии использует под туристический проект его супруга Инна. По его словам, речь идет о помещении под мини-отель.