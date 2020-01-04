Вашингтон пока не намерен наносить новые удары по поддерживаемым Тегераном формированиям на территории Ирака или других стран, если американские силы не будут атакованы. С таким утверждением выступил в субботу телеканал CNN, ссылаясь на источники в администрации президента.

По данным источника, Вашингтон пытается установить, готовится ли Тегеран нанести ответные удары в ближайшие несколько дней или позднее. Также утверждается, что есть свидетельства подготовки Ирака к возможному применению баллистических ракет малой и средней дальности.

Ранее "Страна" писала о том, что у посольства США в Багдаде раздались новые взрывы. СМИ сообщали о запуске ракеты "Катюша". По последним данным, последствием взрывов стало ранение пяти человек. Иракская полиция пока не сообщала о погибших при инциденте.

Напомним, что в ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.