Почти полмиллиарда животных в штате Новый Южный Уэльс в Австралии погибли в результате лесных пожаров, которые начались в сентябре. Об этом сообщает издание The Straits Times.

Исследования, проведенные Крисом Дикманом из Сиднейского университета, показали, что многие из примерно 480 миллионов пострадавших млекопитающих, птиц и рептилий погибли в результате пожаров или косвенно из-за потери среды обитания.

"Исследование показывает, что на выжженных территориях животным не хватает еды и укрытий, чтобы прятаться от хищников — лис и диких кошек. Это приводит к резкому сокращению популяций", — заявил профессор Криса Дикмана.

Сообщается, что особенно сильно из-за пожаров в Австралии пострадали коалы. Информацию подтвердил эколог Совета по охране природы Марк Грэхем, когда он выступал на государственном парламентском расследовании в отношении уменьшения численности животных.

"Из-за быстро передвигающегося по кронам деревьев огня, свидетелями которого мы были, коалы действительно не способны двигаться достаточно быстро, чтобы уйти", - сказал Дикман.

Известно, что пожары уничтожили более 5 миллионов гектаров леса - площадь, которая более чем в два раза превышает размеры Уэльса.

Ранее "Страна" писала о том, что в Австралии из-за лесного пожара все вокруг стало красным, люди бегут к морю.

В Австралии в этом году пожары - не единственное бедствие. Так, в августе на материке были снегопады.