Как сообщалось ранее, в "зеленой зоне" Багдада, которая находится в районе посольства США в Ираке раздались взрывы двух ракет. В то время, как источники СМИ в иракской полиции говорили о падении одной ракеты "Катюша", местные издания подтвердили падение двух минометных снарядов в "зеленой зоне" в центре Багдада.

По последним данным информагентства Reuters, последствием взрывов стало ранение пяти человек. Иракская полиция пока не сообщала о погибших при инциденте.

Напомним, что в ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

В ответ на действия американцев Тегеран назвал США террористами и пообещал жесткую месть.