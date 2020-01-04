В Мелитополе через несколько недель станет мамой 14-летняя школьница, которая сейчас находится на 36 неделе беременности. Об этом сообщает "Наш город".

"…социальные службы, акушеры-гинекологи, а также главный врач Мелитопольского родильного дома Анатолий Скиданюк считают, что беременная девочка безответственно относится к своему положению", - говорится в сообщении.

Сама девочка редко появляется на профилактических осмотрах, из-за чего социальным службам часто приходится самостоятельно разыскивать ее. Аналогичное мнение у них и о матери молодой мамы.

Известно, что из-за возраста, девочку будут отправлять в Запорожский перинатальный центр. Однако об отце будущего ребенка пока ничего неизвестно.

Напомним, 7 декабря, в Одессе женщина родила, не добравшись до роддома из-за пробок. При этом пару сопровождал патруль полциейских.

Также "Страна" писала, что в одной из больниц Великобритании медики выходили наименьших известных современной науке близнецов. Их родила 32-летняя Талия Китс.