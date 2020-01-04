США хотят продолжить диалог с Киевом по поводу того, какие виды вооружения необходимы украинским вооруженным силам.

Об этом в интервью ТСН сообщил бывший временный поверенный в делах США Уильям Тейлор.

"Такие обсуждения продолжаются. Конгресс США уже подписался под конкретными системами вооружения. Мы уже говорили о них. Это противокорабельные ракеты, дроны, радиокоммуникационное оборудование", – заявил Тейлор.

Американский представитель добавил, что оружие, которое США поставит в 2020 году станет важным компонентом для того, чтобы "Украина могла защищаться от россиян". Однако он отметил, что Конгрессу важно увидеть, как Украина использует американское оружие в борьбе с Россией и успешно ли продвигает реформы.

Напомним, что в конце 2019 года Уильям Тейлор завершил свою работу в Киеве и передал полномочия Кристине Квин.

Ранее "Страна" писала, что Тейлор считает, что Зеленский противостоит Путину лучше, чем Порошенко.