Украинские металлургические предприятия в 2019 году сократили производство чугуна и стали. Об этом сообщает пресс-служба "Укрметаллургпром".

Так, за прошлый год в Украине было произведено 20,05 млн тонн чугуна (97,53% относительно 2018 года), 20,82 млн тонн стали (98,69%), а также 18,16 млн тонн проката (98,87%).

Фото: ukrmetprom.org

Напомним, 6 декабря металлурги Украины заявили о самых плохих показателях отрасли в истории страны и предупредили о катастрофе. По их информации, негативные тенденции в отрасли только усиливаются. Этому способствует усугубление ситуации как на внешних рынках, так и внутри страны.

Также "Страна" писала, что металлургический холдинг Ахметова и Новинского возобновил импорт угля из России.

Также мы писали, что в Украине останавливает работу уже второй металлургический комбинат.