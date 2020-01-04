В "зеленой зоне" Багдада, которая находится в районе посольства США в Ираке раздались новые взрывы. Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия".

По последним данным, все подъезды к американской дипмиссии сейчас закрыты. В то время, как источники СМИ в иракской полиции говорили о падении одной ракеты "Катюша", местные издания подтвердили падение двух минометных снарядов в "зеленой зоне" в центре Багдада.

Последствия взрыва ракет у американского посольства в Багдаде, Ирак. Фото: CNN

"Зеленая зона" является укрепленным районом в центре столицы Ирака, где расположен ряд правительственных учреждений и посольств.

Напомним, что в ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

В ответ на действия американцев Тегеран назвал США террористами и пообещал жесткую месть.